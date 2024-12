Inaugurazione della sede dell’Associazione “Daena” a Venticano: un nuovo spazio per la cultura e il cinema

Sabato 14 dicembre alle ore 18, a Venticano, si terrà l’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione “Daena”. Un evento che segna un traguardo importante per la realtà culturale, giunta quest’anno alla decima edizione del Mario Puzo Film Festival – Cortoeacapo.

La nuova sede rappresenta un’opportunità per espandere le attività culturali e sociali dell’associazione, creando uno spazio fisico dove poter condividere la passione per il cinema e promuovere il territorio irpino.

Il Presidente di “Daena”, Augusto Nuzzolo, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa in un momento particolarmente complesso per la socialità: “Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura di una sede in un periodo difficile per le attività culturali e sociali. Vogliamo creare uno spazio dove l’interesse per il cinema e la cultura non si esaurisca nei giorni del Festival, ma possa continuare durante tutto l’anno. Un luogo di scambio culturale, di incontri, ma anche una vetrina per il nostro territorio e per le aree interne, che troppo spesso sono dimenticate.”

L’Associazione “Daena”, con il suo impegno verso la promozione del cinema e della cultura nelle aree più periferiche, continua a perseguire il suo obiettivo di “portare il cinema dove il cinema non esiste”. La nuova sede sarà anche l’occasione per attivare il tesseramento, offrendo a chiunque voglia supportare le attività dell’associazione la possibilità di diventare parte di questa realtà.

L’invito è aperto a tutta la comunità: l’inaugurazione si terrà in Via Galileo Galilei 19, a Venticano. Un evento che promette di essere solo l’inizio di una nuova fase di attività e di crescita per l’Associazione “Daena” e per il territorio.