Raid nel cantiere della scuola: Ance e sindacati chiamano il Prefetto

L’incendio della scorsa notte nel cantiere della scuola “Amatucci” ha profondamente scosso la comunità mercoglianese e l’Amministrazione comunale, alle quali esprimiamo vicinanza e solidarietà. La vicenda, ora al vaglio delle autorità preposte, ha provocato ingenti danni ai due mezzi meccanici e all’edificio scolastico.

Fiduciosi nelle attività che le forze dell’ordine stanno portando avanti in queste ore, avvertiamo la necessità di ribadire l'importanza di presidiare il territorio e, in particolare, i cantieri edili, attraverso un’attività di controllo e prevenzione lungo l’intera filiera produttiva, fondamentale per provare, in sinergia con una puntuale attività di indagini, a stroncare sul nascere ogni forma di criminalità.

“Come sindacato e come Associazione datoriale rappresentativa dell’edilizia industria non possiamo non manifestare indignazione e ripugnanza per atti intollerabili che ledono la scuola, la comunità interessata e l’intera provincia, mettendo inoltre a rischio il prosieguo dell’opera. Chiediamo con forza che, presso la Prefettura di Avellino, venga istituito un osservatorio sui lavori pubblici con poteri operativi sul settore e un tavolo istituzionale permanente con attori sindacali, datoriali ed istituzionali, con enti previdenziali, assicurativi e bilaterali del settore delle costruzioni e con le forze dell’ordine per monitorare tanto i flussi economici, che di manodopera. Per garantire il rispetto della legalità e dei principi di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, riteniamo inoltre opportuno definire un protocollo specifico con le stazioni appaltanti. Per monitorare l’intera filiera di produzione, diventa infatti fondamentale l’intervento di tutti gli organismi di settore. In questa direzione, la Prefettura di Avellino è chiamata ora a convocare le parti sociali e Ance per una prima interlocuzione sulla necessità di presidiare costantemente il territorio. Ance Avellino e i sindacati delle costruzioni sono pronti alla piena collaborazione anche con la comunità di Mercogliano e con l’Amministrazione comunale, a cui rivolgiamo un messaggio di forte sostegno e vicinanza”.