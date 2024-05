Assemblea Ance Giovani Avellino: il nuovo Presidente è Mirko Marsella

Presso la sede dell’Associazione Costruttori edili della provincia di Avellino, il 30 aprile, si è svolta l’Assemblea Ance Giovani Avellino per il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo quadriennio 2024/2028.

E’ stato eletto alla carica di Presidente Mirko Marsella, Socio dell’Impresa CO.BI.EM. Marsella Francesco di Marsella Alfonso & C. S.A.S. Il neo Presidente Marsella, iscritto al Gruppo Giovani ANCE Avellino da molti anni, ha ricoperto negli ultimi 3 anni la carica di Vice Presidente ed è componente di ANCE Giovani Campania.

I lavori sono iniziati con la relazione introduttiva del Presidente uscente, Antonio Prudente che ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica in quanto eletto alla Presidenza del CFS Avellino.

Prudente ha ripercorso le numerose iniziative realizzate dal Gruppo, le problematiche affrontate e le importanti esperienze fatte in Ance Campania e in ANCE. Si è soffermato in particolar modo sul Bando Macroscuola evidenziando come esso rappresenti un’occasione importante per avvicinare i giovani al mondo dell’edilizia e ha espresso la sua soddisfazione per il significativo aumento del numero degli iscritti al Gruppo.

Presente all’Assemblea il Presidente di ANCE Avellino Silvio Sarno che, nel portare il Suo saluto, ha rivolto al neoeletto Presidente dei Giovani i migliori auguri di buon lavoro a nome personale, dei componenti del Consiglio Generale, del Presidente onorario Dott. De Angelis e di tutti gli Associati. Sarno ha evidenziato che i Giovani rappresentano l’Associazione del domani e che, nonostante le difficoltà attuali, hanno l’onere di saper cogliere le opportunità che si presentano e di adeguarsi velocemente ad un settore, l’edilizia, che vive in continua transizione ed evoluzione. Il Presidente Sarno ha altresì ringraziato

Prudente per l’operato svolto durante il suo mandato.

Mirko Marsella ha espresso grande soddisfazione per l’elezione dichiarando di sentirsi onorato di rappresentare i Giovani Costruttori Irpini. Nel suo programma ha puntato l’attenzione su alcuni obiettivi fondamentali: favorire la partecipazione attiva e collaborativa di tutti i componenti del Gruppo Giovani, cogliere tutte le opportunità di confronto nel sistema associativo per avviare idee e progetti da condividere, sviluppare una strategia basata sulla creazione di nuove competenze all’interno delle imprese per conquistare nuovi mercati e concludere nuovi business attraverso una diversa visione culturale della programmazione, intensificare i rapporti con altre associazioni Giovani di categoria e gli Ordini professionali e favorire un percorso di formazione manageriale.

L’assemblea ha altresì eletto i componenti del Consiglio di Presidenza che affiancheranno il Presidente Marsella: Alessandra Di Giacomo, Luigi Mainiero e Mirco Palumbo.