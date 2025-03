Raid contro la gioielleria della moglie dell’ex sindaco di Moschiano: indagini della Polizia

LAURO – Un vero e proprio raid quello scattato nella notte in Via Lancellotti, nel centro di Lauro, dove ignoti hanno tentato di incendiare l’attività commerciale gestita dalla moglie dell’ex sindaco di Moschiano, Rosario Addeo, azione criminosa scongiurata e sventata solo grazie all’intervento di una volante del Commissariato di Polizia di Lauro.

Gli ignoti autori del tentativo di incendio all’attività “Addeo Home”, molto probabilmente introducendosi da una stradina laterale, hanno prima forzato la serranda dell’attività commerciale, poi sfondato, probabilmente con una mazzola, il vetro blindato della stessa e avrebbero introdotto materiale infiammabile. L’obiettivo era dunque danneggiare l’attività. Solo il rapido intervento degli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi lo ha scongiurato. Le indagini della Polizia sono immediatamente scattate.

Lo stesso ex sindaco Rosario Addeo, intervenuto per domare le fiamme insieme agli agenti nella notte (i fatti sono avvenuti intorno alle 01:30) sarebbe già stato sentito in Commissariato per aiutare a ricostruire eventuali episodi precedenti al raid. Del resto, già anni fa la gioielleria che si trova invece in Piazza Municipio a Moschiano era stata oggetto di una strana rapina. Una coincidenza, almeno per ora, il fatto che l’attività commerciale presa di mira nella notte si trovi a soli pochi metri dal luogo dove nel pomeriggio ci sarà il vertice con il prefetto di Avellino Rossana Riflesso, nell’ambito dell’Osservatorio sullo stato della provincia, che farà tappa proprio nel Vallo di Lauro.