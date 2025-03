Carabinieri, controlli negli opifici conciari di Montoro e Solofra: gravi irregolarità su sicurezza e assunzioni

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Solofra, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e con il supporto del personale dell’Ufficio Ispettorato Territoriale di Avellino, hanno effettuato una serie di controlli presso le attività conciarie di Solofra e Montoro.

L’attività ispettiva ha portato alla rilevazione di svariate e gravi irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alla presenza di lavoratori non regolarmente assunti, con conseguenti sanzioni di carattere penale e amministrativo. Nello specifico, presso un’azienda di Montoro, sono stati individuati quattro dipendenti privi di regolare contratto di lavoro. Per questo motivo è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività dell’opificio.

I controlli sui luoghi di lavoro proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia, con l’obiettivo principale di tutelare la sicurezza dei lavoratori.