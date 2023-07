Raid contro i tifosi del Napoli, la Procura avvia gli accertamenti sui telefonini

Dopo le perquisizioni scattate lo scorso 14 luglio il pm Vincenzo Toscano ha fissato una serie di accertamenti tecnici irripetibili per verificare la presenza di eventuali tracce nei dispositivi telefonici dei nove indagati oggetto delle attività eseguite da parte della Digos. Il conferimento dell’incarico che sarà effettuato il 20 luglio presso gli uffici della Procura di Avellino.

Infatti oltre ad alcune sciarpe, presunti “trofei” da parte dei sospettati autori del raid del 4 maggio scorso, sono stati sequestrati a gran parte dei nove indagati anche i telefoni cellulari. Le indagini sono scattate dopo l’aggressione subita dai supporters del Napoli che in alcuni punti della citta’, in particolare Viale Italia, avevano dato via a caroselli per la festa scudetto degli azzurri.

I reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Avellino, le indagini sono coordinate dai pm Toscano e D’Onofrio, vanno dalla pubblica intimidazione alla rapina, passando per violenza privata e danneggiamenti. Tutti gli indagati sono collegati al mondo “ultras” dei Lupi e sono difesi dagli avvocati Fabio Tulimiero, Gerardo Santamaria e Nicola D’Archi .