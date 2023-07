Appello del Mid ai consiglieri comunali: non lasciate le aule consiliari vuote d’estate

Si riporta la nota del Mid.

Dalla pagina social sempre aggiornata della Vice Sindaco di Avella dottoressa Anna Alaia raccogliamo la testimonianza e notizia che nell’ultimo consiglio comunale vi erano all’ordine del giorno e da discutere delle proposte del Garante della Disabilità del Comune in tema disabilità, ma la minoranza consiliare si è fatta trovare in vacanza venendo meno quindi al loro impegno con i cittadini.

Non è la prima volta che in questi periodi estivi capiti in un comune che le aule consiliari dei civici consessi siano sempre più vuote di consiglieri in vacanza o che i cittadini assistano a delle dirette del consiglio comunale attraverso piattaforma, dove per giunta consiglieri si mostrano in tenuta mare e collegati comodamente dai loro lettini mentre prendono il sole dalle spiagge.

Noi del M.I.D. non siamo qui a giudicare o sindacare i loro atteggiamenti o azioni, liberi di rappresentare i cittadini come meglio credono o vogliono e in ogni caso atteggiamenti comunque che meritano di riflessione o giudizio, ma bensì siamo qui per lanciare loro un appello forte a godersi sicuramente le vacanze ma senza venir meno quando la loro partecipazione o presenza si rileva necessaria quando vi sono argomentazioni o tematiche da trattare riguardanti il mondo delle disabilità e dei bisogni reali dei cittadini nei loro rispettivi comuni, chi si definisce un vero amministratore ha il dovere prima morale e poi istituzionale di tutelare e rappresentare i cittadini in qualsiasi periodo dell’anno, buon esempio della dottoressa Alaia.