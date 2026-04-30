Telefonini, droga e un coltello in carcere: otto detenuti verso il processo

AVELLINO- Nove telefonini, un microtelefono, quattro caricabatteria, tre prese usb, quattro cavi elettrici, sette schede telefoniche, una lama rudimentale di 7 centimetri e della droga. Il materiale sequestrato nel corso di una perquisizione in una sola giornata, quella del 31 dicembre 2021 all’ interno di due Reparti del Carcere di Bellizzi Irpino. Tutto materiale occultato all’interno delle camere del Piano Terra Destro. In tre casi anche nel Circuito “Alta Sicurezza” (all’epoca dei fatti erano presenti detenuti attualmente solo per detenute) . Otto i denunciati, tutti rispondono di accesso accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti (391 ter) e due anche per detenzione di arma bianca e detenzione di droga ai fini dello spaccio. L’operazione di controllo all’interno di sette camere di pernottamento dei detenuti, comprese due camere dell’Alta Sicurezza. In un caso all’interno della camera erano stati rinvenuti: due telefoni cellulare del tipo smartphone, un modem WiFi 4G – due caricabatterie e tre fili per il collegamento con il cellulare. Uno dei detenuti aveva un coltello con un manico modificato di sette centimetri e complessivamente una lama di dodici centimetri e in un altro caso erano stati rinvenuti 30 grammi di hashish. Per tutti gli otto indagati, il pm della Procura della Repubblica di Avellino Cecilia De Angelis ha chiesto il rinvio a giudizio per i reati contestati. Nell’udienza celebrata davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza, i legali di tre degli otto indagati hanno avanzato richiesta di rito abbreviato, che sarà discusso insieme alle decisioni relative all’eventuale rinvio a giudizio nell’udienza del prossimo 9 settembre.