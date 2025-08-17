Raid contro la tiktoker: si cercano l’arma ed eventuali complici del presunto autore

AVELLINO- Il presunto autore del raid ai danni di Kekka Sardella, individuato dalla Squadra Mobile di Avellino in poche ore e convocato già nella serata di ieri in Questura e’ stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Avellino per danneggiamento aggravato e detenzione di arma. Restano altre circostanze e passaggi delle indagini da chiarire. A partire da un aspetto che in questi casi rientra tra le prime attività poste in essere dalla polizia giudiziaria: ritrovare l’arma utilizzata per il raid. A quanto pare non c’è ancora traccia della stessa, almeno nel momento in cui scriviamo. L’altro dato circa la dinamica del raid avvenuto a Rione Mazzini riguarda invece eventuali complici. Almeno da una prima ricostruzione i colpi di arma da fuoco contro l’Audi della Sardella sarebbero stati esplosi da un’ auto in corsa. All’interno c’era solo il ventenne presunto autore del raid? Le indagini della Squadra Mobile dunque non si sono certamente concluse, nella ricostruzione mancano ancora alcuni tasselli anche importanti. La stessa causale del raid su cui per ora ci sono solo ipotesi. Molto probabilmente il presunto autore potrebbe essere ascoltato nei prossimi giorni, intanto le indagini della Squadra Mobile di Avellino continuano coordinate dalla Procura della Repubblica.