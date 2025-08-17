Avellino, l’allenamento congiunto con l’ Asd Heraclea termina 4-0

Questo pomeriggio la squadra ha terminato la settimana di lavoro tenendo un allenamento congiunto con l’Asd Heraclea allo stadio “Valleverde-Aquino” di Atripalda.

Il test è terminato 4-0 in favore dei ragazzi di mister Raffaele Biancolino grazie ai gol di Russo (x2), Crespi e Tutino.

Si è risivsto in campo, seppure con minutaggio limitato il calciatore Andrea Cagnano. Hanno continuato a svolgere i respettivi programmi di terapie o allenamento specifico i calciatori CampanileDe CristofaroD’AndreaFavilliPalmieroPatierno e Rigione.

La squadra domani osserverà un giorno di riposo e riprenderà gli allenamenti martedì 19 agosto.

