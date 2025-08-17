Maltempo, smottamento e strada bloccata al bivio di San Mango: Provincia e Comune in azione

CHIUSANO- Il maltempo che ha interessato oggi numerosi comuni della provincia di Avellino ha creato anche difficoltà sulla viabilità. Come testimoniano le immagini dei danni prodotti molto probabilmente uno smottamento. Il tratto interessato e’ quello che riguarda la provinciale in territorio di Chiusano San Domenico al bivio per San Mango. La strada è stata bloccata da fango e acqua. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di Provincia e del Comune di Chiusano che e’ intervenuto in ausilio per liberare la strada.