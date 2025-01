Raid contro il Circolo del Pd di San Michele di Serino: la solidarieta’ di Federazione e Petracca

SAN MICHELE DI SERINO- Un atto vandalico ed intimidatorio è stato messo in atto questo pomeriggio contro la sede del circolo del Partito Democratico di San Michele di Serino. Nello specifico, è stato fatto esplodere un rudimentale ordigno contro la porta d’ingresso della sezione che è stata, inoltre, malamente imbrattata». È quanto si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale del Partito Democratico di Avellino.

«Esprimiamo la nostra più totale condanna per un gesto gravissimo e vile e rappresentiamo la nostra solidarietà alla dirigenza cittadina e a tutti gli iscritti del Partito Democratico di San Michele di Serino. Vicende del genere vanno ben al di là della diversità di vedute e di posizioni politiche. Anzi, non hanno niente a che fare con la politica. La sezione di un partito politico è un presidio di democrazia che merita sempre la massima tutela da parte della comunità dove essa ha sede. Come comunità del Partito Democratico irpino saremo ancor più vigili e ancor più presenti perché non si spenga la passione civile di chi crede ancora nell’agire e nella militanza politica. Siamo certi che i dirigenti del Pd di San Michele di Serino non si lasceranno intimidire da episodi come quello di oggi e continueranno ad essere protagonisti sulla scena politica locale in termini di proposte e di idee». «L’atto intimidatorio contro la sede del circolo del Partito Democratico di San Michele di Serino è di gravità assoluta e va condannato senza se e senza ma. Esprimo alla dirigenza locale e a tutti gli iscritti la mia più sincera ed autentica solidarietà per quanto accaduto oggi pomeriggio», è quanto dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Maurizio Petracca.

«La politica – aggiunge Petracca – rifiuta il linguaggio della violenza e rappresenta, al contrario, lo strumento posto a difesa della diversità delle visioni, a garanzia del confronto grazie al quale le comunità crescono e migliorano. Ecco perché episodi come quello di San Michele di Serino rappresentano la mortificazione della politica. E non vanno sottovalutati».

«Saremo ancor più vicini – così conclude il consigliere regionale – a questa comunità che sono certo non smarrirà, in seguito a questo vergognoso episodio, passione civile, desiderio di partecipazione e spinta positiva verso il futuro».