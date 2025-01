Sospensioni idriche e disagi, il sindaco Boglione scrive a prefetto e Alto Calore: un tavolo tecnico

LAURO- La segnalazione di disservizi idrici nel territorio del Comune di Lauro. E’ l’oggetto della lettera che il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione ha inviato al prefetto di Avellino Rossana Riflesso e all’ Alto Calore per chiedere un tavolo tecnico. Il sindaco ha scritto all’ Alto Calore rilevando come le “quotidiane interruzioni di fornitura idrica stanno creando un malumore nei miei cittadini che giornalmente si recano presso iI Comune per segnalare tali disservizi sia per motivi igienico-sanitari che per esigenze personali essenziali. Considerato che tali disservizi si protraggono ormai da mesi, per cui sono costretto al fine di tranquillizzare la mia comunità, a chiederVi di concordare, a breve termine, la presenza di un Vs.autorevole rappresentante presso la Sede Comunale per valutare ed adottare idonee iniziative onde superare le attuali criticità inerenti i diservizi idrici”. Una nota inviata anche al Prefetto: “affinché sensibilizzi il.Consorzio Idrico ad intraprendere tutte le iniziative gestionali per risolvere tale problematica e nelle

more sensibilizzi la partecipazione di un autorevole rappresentante dell’Alto Calore Servizi presso il Comune di Lauro , al fine di tranquillizare la rappresentanza dei cittadini lauretani circa la problematica della carenza idrica che interessa l’ intero territorio comunale”.