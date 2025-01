Rotondi in apprensione per Vincenzo, nessuna notizia da ore del trentaduenne

ROTONDI- Sono ore di apprensione a Rotondi dove dalla serata di ieri non si hanno notizie di Vincenzo Buono, un trentaduenne del comune caudino. A lanciare l’appello il padre del trentaduenne, che avrebbe denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine..

Il giovane che lavora come idraulico è stato visto per l’ultima volta ieri sera a Montesarchio.