Offesa a Napoli, Albanese: fiera irpina e meridionale, non offenderei la mia terra

NAPOLI- “Ma pensateci, io che mi dico sempre fiera meridionale, irpina, campana prima che italiana, potrei mai offendere la mia terra?”. Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’ONU da mesi nel mirino di Usa e Israele per le sue relazioni sulla questione palestinese, risponde così, attraverso il suo profilo social alle polemiche per una presunta offesa ai napoletani. “Mi sa che nei trappoloni che tendono a me ci cadete in troppi- ha scritto Albanese- E questo non lo dico perchè io ho il dogma dell’infallibilità, e se sbaglio so scusarmi. Ma perchè in questo mondo pericoloso solo l’amore ci salverà”.

Del resto gia’ l’incipit del suo post via social era chiaro: “A NAPOLI. Ma solo per l’amore che ti porto. Come è possibile che la manipolazione da parte di quattro minus habentes, di una battuta che era finalizzata a pizzicare i fratelli e sorelle Milanesi (che “escono all’una di notte in un giorno lavorativo per la Palestina”), viene presa come un’offesa a voi Napoletani??”. E ha chiosato: “Per altro, quando descrivo la popolazione di Gaza, l’elegia della sua gente e la sua propensione alla poesia e alla melodia della vita, la descrivo spesso come “i napoletani di Palestina”. C’amm capit’ mo? Chill ce vonn sule fa sciarrià (mischiando forse un po’ di irpino)”.