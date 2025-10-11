Raid al Comune, Mazzocca: ringraziamento pubblico ai cittadini che hanno domato le fiamme

MOSCHIANO- “Un inaccettabile attacco alle istituzioni che ha fatto spiccare il senso civico di cinque nostri concittadini, che hanno dimostrato come il bene comune, la casa del popolo che é il Municipio vada tutelato da tutti. Per me è stato duro dover seguire la vicenda da chilometri di distanza, ma ho avuto aggiornamenti dal sindaco Sergio Pacia e sto seguendo l’evolversi della situazione”. L’assessore Mario Mazzocca, in Veneto per lavoro, ha voluto esprimere lo sdegno per quanto avvenuto la scorsa notte a Moschiano e ha però subito lanciato l’iniziativa di un riconoscimento pubblico per i cinque residenti che si sono adoperati per domare le fiamme negli uffici comunali: “queste circostanze spesso sono intrise di retorica. Penso che il primo segnale come amministrazione, avendolo già rappresentato anche al sindaco Sergio Pacia e ai colleghi di maggioranza, che dovremo dare a tutta la comunità sarà quello di premiare con un riconoscimento Giuseppe Nappi, Raffaele Cava, Andrea Dalia, Fausto Paolillo e Lanzillo Salvatore. La vero Moschiano sono loro e il loro coraggio, non certo chi si è reso autore del gesto criminale della scorsa sera”. L’assessore Mazzocca ha espresso piena fiducia nell’operato di forze dell’ordine e magistratura.