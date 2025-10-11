Cocaina nella felpa e hashish sullo scaffale: lunedì la convalida davanti al Gip

AVELLINO- Il quarantaseienne avellinese arrestato con cinquanta grammi di cocaina e circa settecento grammi di hashish dovrà comparire davanti al Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza lunedì mattina. Il pm della Procura di Avellino Antonella Salvatore ha convalidato il sequestro eseguito dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Avellino in Via Padre Paolo Manna, all’interno di un locale deposito sotto l’abitazione del quarantaseienne. L’uomo è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio. Il quarantaseienne è difeso dall’avvocato Gerardo Santamaria. Gli agenti della Mobile hanno anche sequestrato il telefonino in uso all’indagato per accertare eventuali tracce dell’attività di spaccio.