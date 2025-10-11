Morcone, cerimonia di commemorazione del Carabiniere Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla memoria” Elio Di Mella

Questa mattina, a Morcone, si è svolta la cerimonia di commemorazione del Carabiniere Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla memoria” Elio Di Mella, ucciso il 7 ottobre 1982 nel corso di un conflitto a fuoco con esponenti della criminalità organizzata.

Alla memoria del Decorato, nato a Morcone il 25 maggio 1952 ed in servizio a Campobasso, il Presidente della Repubblica in data 25 maggio 2010 ha conferito la Medaglia d’Oro al Merito Civile con la seguente motivazione: “Durante il servizio di traduzione di un pericoloso esponente della criminalità organizzata, con ferma determinazione ed eccezionale senso di abnegazione affrontava l’assalto di otto malviventi armati volto a liberare il pregiudicato e, nello strenuo tentativo di impedirne la fuga, veniva mortalmente colpito nella sparatoria. Mirabile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio. 7 ottobre 1982 – Avellino”. Al Car. Elio di Mella è intitolata, inoltre, la Caserma sede della Stazione Carabinieri di Ripabottoni (CB).

Alla cerimonia hanno preso parte la vedova del decoratoSig.ra Lucia Anna Tamilia, il figlio Luca, le Autorità civili e miliari, nonché una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali. Dopo la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di “Sant’Angelo”, presieduta dal Cappellano Militare don Salvatore Varavallo, è stata deposta una composizione floreale presso lo slargo intitolato al militare, cui sono seguiti gli indirizzi di saluto del Sindaco Luigino Ciarlo e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento Col. Enrico Calandro.