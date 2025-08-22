Raid a Rione Mazzini, rigettata l’eccezione della difesa: Peluso resta ai domiciliari

AVELLINO- Il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio ha rigettato l’eccezione di nullita’ dell’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip Lorenzo Corona nei confronti del ventiquattrenne Angelo Peluso, accusato di aver esploso i colpi di pistola nel primo pomeriggio dello scorso 16 agosto contro la vettura della tiktoker Francesca Sardella. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip la difesa di Peluso, gli avvocati Stefano Vozella e Gerardo Santamaria hanno sollevato eccezione di nullita’ rispetto alla mancata fissazione dell’ interrogatorio preventivo per il reato di detenzione abusiva di arma, ritenendo che non rientrasse tra le deroghe alla legge Nordio per cui si può emettere la misura. Una tesi che non aveva trovato concorde il pm Luigi Iglio, presente all’ interrogatorio di garanzia, che si era opposto all’ eccezione. Valutazione condivisa anche dal Gip. La difesa potrebbe ora impugnare il rigetto e la stessa ordinanza al Tribunale del Riesame.