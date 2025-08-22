Festa di Maria SS.ma Annunziata a Passo di Venticano

Venticano si prepara a vivere tre giorni di fede, tradizione e convivialità in occasione della Festa di Maria Santissima Annunziata, in programma il 22, 23 e 24 agosto 2025 nella frazione di Passo di Venticano.

Guidati dal parroco don Ivan Bosco, i festeggiamenti uniscono momenti spirituali intensi a serate di festa popolare, con l’invito rivolto a tutti i fedeli a partecipare con fede e gioia. Il programma religioso prevede un triduo di preparazione nei giorni 21, 22 e 23 agosto presieduto da diversi sacerdoti. Nel messaggio rivolto alla comunità, don Ivan ricorda: “La nostra vita terrena è un pellegrinaggio di speranza verso la Gerusalemme celeste. Chiediamo a Maria, custode della Parola Incarnata, di insegnarci ad ascoltare i messaggeri celesti che ogni giorno ci indicano la presenza del Regno di Dio in mezzo a noi.”

Questi giorni di festa sono incorniciati anche da un programma civile che nei giorni 22 e 23 agosto, a partire dalle ore 20:30, che prevede la sagra degli gnocchi e carne alla brace, presso l’area festa di Passo di Venticano. Un momento che celebra i sapori della tradizione locale con la musica di Fabio’s Band, liscio, balli di gruppo e latino americano per far vivere dei giorni conviviali all’intera comunità.