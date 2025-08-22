Tentata estorsione, operaio chiede soldi dei lavori e viene picchiato: due indagati

VALLO LAURO- Avrebbe ricevuto uno schiaffo al volto e sarebbe stato strattonato e percosso perche’ aveva chiesto di essere pagato per dei lavori eseguiti su un cantiere del nolano dalla persona che li aveva commissionati e successivamente anche da un familiare dello stesso committente. Due soggetti, un cinquantanovenne ed un cinquantenne originari del Vallo di Lauro sono indagati dalla Procura della Repubblica di Avellino per tentata estorsione. Quando nel febbraio scorso l’operaio aveva chiesto i 3500 euro pattuiti per i lavori eseguiti, infatti, era stato picchiato e minacciato, addirittura inseguito e colpito al volto da uno dei due indagati mentre si recava a proporre denuncia. Minacce anche attraverso messaggi vocali.. La parte offesa aveva denunciato tutto al locale Commissariato di Polizia di Stato. Dalle indagini condotte dagli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi si è giunti all’avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dal pm della Procura della Repubblica di Avellino Fabio Massimo Del Mauro. Entrambi rischiano un processo per quanto avvenuto ai danni dell’operaio.