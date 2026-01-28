In atto precipitazioni intense: l’allerta della Protezione civile

Sono in atto precipitazioni intense su diverse aree della Campania. La Protezione Civile regionale ha confermato e prorogato l’allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali fino alle ore 20 di domani, giovedì 29 gennaio, su gran parte del territorio regionale. Dalla mezzanotte restano escluse solo le zone 4 e 7 (Alta Irpinia, Sannio e Tanagro).

La perturbazione in corso sta determinando fenomeni che, al momento, si rivelano particolarmente intensi a scala locale, soprattutto fino alla tarda mattinata di domani. Attualmente non si registrano situazioni che abbiano richiesto l’intervento della Protezione Civile regionale, ma la situazione è costantemente monitorata dal Centro Funzionale.

L’allerta riguarda non solo le precipitazioni, ma anche i possibili effetti al suolo, come frane, smottamenti e caduta di massi, che potrebbero verificarsi anche in assenza di nuove piogge, a causa del cosiddetto “rischio residuo” legato alle precipitazioni delle ultime ore.

È invece in scadenza alla mezzanotte l’allerta per vento forte e mare agitato, con possibili mareggiate.

La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali, di attuare tutte le misure di prevenzione previste dai Piani comunali di Protezione Civile, e di proseguire il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte.

Si invita infine la popolazione a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali della Sala Operativa regionale.