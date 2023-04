Raffiche di vento fino a cento chilometri l’ora e neve: benvenuta primavera

Raffiche di vento fino a centro chilometri l’ora. Sarà una settimana Santa e di passione vera e propria in provincia di Avellino, a causa delle condizioni meteo che non saranno di certo in linea con la stagione primaverile. Sette giorni di tempo variabile e l’arrivo di un po’ di freddo.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo proprio per il vento forte. Fino alle 9 di domani, martedì 4 aprile, si prevedono venti forti nord-orientali con raffiche. Mercoledì e giovedì il rischio di precisazioni sarà alto. La pioggia sarà accompagnata anche da grandine e potrà trasformarsi in neve sino a quote collinari.