Abbazia di Montevergine, centenario della fondazione: arriva De Luca

Vincenzo De Luca mercoledì sarà in Irpinia. Si scaldano i motori, infatti, per la celebrazione del IX Centenario della fondazione dell’Abbazia di S. Maria di Montevergine e l’indizione dell’Anno Giubilare Verginiano (2023-2024). Una ricorrenza molto importante non soltanto per Montevergine ma per tutta l’Irpinia. Ci sarà un apposito calendario di eventi organizzati a tal proposito.

Eventi che saranno resi noti proprio alla presenza del Governatore dopo domani, alle 16, presso il palazzo Abbaziale di Loreto. Con De Luca, si sarà l’Abate Ordinario di Montevergine Riccardo Luca Guariglia.