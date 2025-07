Raduno Nazionale dei Gemelli “Io vado da voi”: quinta edizione ad Avellino sul tema “La Scelta”

Prenderà il via oggi pomeriggio, presso la Scuola Enologica di via Tuoro Cappuccini, la quinta edizione del Raduno Nazionale dei Gemelli “Io vado da voi”, evento interamente dedicato al mondo dei gemelli. L’edizione 2025 sarà incentrata sul tema “La Scelta”, filo conduttore di una due giorni tra spettacoli, laboratori, musica, arte e riflessioni.

L’accoglienza dei partecipanti inizierà alle ore 17.00, con un’animazione d’ingresso a cura di trampolieri e artisti di strada, pronti a dare il benvenuto a coppie di gemelli provenienti da tutta Italia. Da lì in poi, il pomeriggio sarà un susseguirsi di performance originali e coinvolgenti.

Alle 19.00, spazio alla Body Art rituale con l’artista aborigena Ines De Leucio, seguita dallo spettacolo “Cose dell’ALTO mondo” di Fabiola Forlenza, tra acrobazie su trampoli e suggestive bolle di sapone. Alle 20.50 i partecipanti potranno immergersi in un laboratorio di Danza Emozionale condotto da Federica Maria Anna Grosso, mentre alle 21.30 il Fire Show Azahar porterà in scena numeri di fachirismo e giocoleria con il fuoco. La serata si concluderà in musica, con l’esibizione live di Gabriele Bruno, che accompagnerà il pubblico tra balli di gruppo e sonorità tradizionali.

Durante tutto l’evento sarà attiva la Gemini Box, uno spazio ludico-interattivo con test, quiz e attività dedicati al legame tra gemelli, tra affinità psicologiche e curiosità genetiche.

Il programma proseguirà lunedì 28 luglio, sempre alle ore 17, con un convegno-spettacolo dal titolo “La Scelta”, accompagnato dalla performance dell’uomo-orchestra Michele Roscica. In serata, riflettori puntati sui gemelli monozigoti Dustin, Nathan e Thomas Raimo della Scuola Masi, e a seguire, lo show anni ’90 dei Two Twins, Valerio e Fabrizio Salvatori, padrini di questa edizione.

Tra le grandi novità di quest’anno, alcune coppie partecipanti saranno selezionate per rappresentare il raduno alla prestigiosa NASA Space Apps Challenge 2025, che si svolgerà a ottobre nella Città del Vaticano, sotto la guida di Renato Ciampa, Ceo dell’azienda Centro Diagnostico Baronia.

Non mancherà l’aspetto artistico e solidale: gli organizzatori premieranno alcune coppie con opere realizzate da artisti irpini – tra cui Ines De Leucio, Emiliano Stella, Carmine Vardaro e Alessia Ausiello – mentre l’intero evento sosterrà la raccolta fondi dell’associazione BabbAlRum, attiva nell’aiuto ai malati oncologici indigenti. In vendita i simbolici cuoricini in stoffa fatti a mano, segno di cura e speranza.