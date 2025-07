Ieri sera, a Greci, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino sono intervenuti in via Nazionale per un incendio in un’abitazione.

Le fiamme, verosimilmente originate dal malfunzionamento di una presa elettrica, sono state domate dai Vigili del Fuoco.

L’immobile è stato dichiarato inagibile. Fortunatamente non si registrano feriti.