Incendio di Monteforte Irpino, diossine inferiori a valore di riferimento

Sono disponibili i risultati del primo ciclo di monitoraggio svolto con un campionatore ad alto flusso di aria nei pressi del deposito interessato da incendio lo scorso 25 luglio nel territorio di Monteforte Irpino (Av): gli esiti del monitoraggio non hanno ad ora mostrato superamenti del livello utilizzato come riferimento dalla comunità scientifica.

La sommatoria delle concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili aerodispersi, risultata pari a 0,14 picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente (pg/Nm3 I-TEQ), è inferiore al valore di riferimento indicato dalle linee guida del LAI, organismo tecnico della Repubblica federale tedesca (0,15 pg/Nm3 I-TEQ). Il risultato si riferisce a un periodo di campionamento di 12 ore dalla sera del 25 alla mattina del 26 luglio.

Si rimanda al comunicato diffuso ieri per un quadro completo dell’intervento finora svolto dall’Arpa Campania in relazione all’incendio in questione. Eventuali ulteriori risultati di rilievo degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili.