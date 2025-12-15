Raccordo AV-SA, furgone in avaria a Montoro: traffico temporaneamente bloccato e rallentamenti

Lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” la circolazione è rallentata in corrispondenza del km 14,200, in direzione di Salerno, a causa di un furgone in avaria in corrispondenza di un’area di cantiere attivo per i lavori di installazione delle barriere spartitraffico NDBA, a Montoro.
Durante le prime operazioni di spostamento del mezzo (alle ore 12.40 circa) si è resa necessaria una breve interdizione della circolazione lungo la tratta della carreggiata sud del Raccordo.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento.