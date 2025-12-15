Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale: giovani al servizio della solidarietà e della pace

Il 15 dicembre 2025 si celebra la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, istituita per valorizzare il contributo di tutte le giovani e i giovani operatori volontari che decidono di dedicare un anno della propria vita alla e proprie comunità e alla promozione di valori come la non violenza, la pace, la solidarietà e la cittadinanza attiva. La scelta di questa data richiama un momento storico significativo: il 15 dicembre 1972, quando venne promulgata la prima legge italiana sull’obiezione di coscienza, aprendo la strada al servizio civile come forma di impegno sociale non armato e alternativa al servizio militare obbligatorio.

In occasione della ricorrenza, Arci Servizio Civile Avellino APS promuove un incontro di

programma, in linea con il progetto SCU “Storia ed ambienti fantastici 2025”. L’evento sarà un momento di ascolto diretto dei feedback delle operatrici e degli operatori volontari, gli Operatori Locali di Progetto e i referenti degli Enti sul percorso svolto nei primi sei mesi di servizio, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza del ruolo sociale e territoriale assunto da ciascun OV. La condivisione delle esperienze è considerata fondamentale per dare continuità alla partecipazione giovanile e per promuovere una visione di Paese fondata sui diritti, la solidarietà e la responsabilità civica.

L’iniziativa si è svolta il 15 dicembre 2025, dalle 9:00 alle 14:00, presso il Circolo Arci Fortapàsc in Via Melfi 12 ad Atripalda (AV). Gli operatori e le operatrici volontarie hanno partecipato a una sessione di lavori seguita da un momento conviviale di networking e scambio di idee propositive sul futuro del Servizio Civile in Irpinia.

“Una giornata che ci ricorda che il Servizio Civile è un’occasione di crescita e di formazione

sociale, ma allo stesso tempo un modo per aiutare gli altri e mettersi a servizio del nostro territorio”, ha dichiarato il Presidente di Arci Servizio Civile Avellino Antonio Di Gisi.

La Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale rappresenta, quindi, un importante momento di riconoscimento e valorizzazione del lavoro quotidiano svolto dai giovani volontari, delle organizzazioni e degli enti che li accompagnano, e delle istituzioni che sostengono questo percorso di cittadinanza attiva, contribuendo alla costruzione di una società più giusta, solidale e partecipata. Questo giorno è un’occasione speciale per riaffermare l’importanza del Servizio Civile Universale non solo come esperienza formativa e di crescita personale, ma anche come strumento concreto di sostegno e innovazione per i nostri territori. Il Servizio Civile coinvolge giovani in progetti diversificati che operano in settori quali assistenza, ambiente, cultura, protezione civile, educazione, promozione dei diritti umani, contribuendo allo sviluppo inclusivo e sostenibile delle comunità.