L’A.S.L. di Avellino e la Manager Conte al fianco dei cittadini fragili

Il prossimo Natale, porterà in dono alla nostra città ed alla nostra Provincia la conferma

che il Centro per l’Autismo di Avellino sarà realtà, diventando un importante punto di

riferimento per tanti ragazzi e ragazze affette dai disturbi dello spettro autistico ed un reale

supporto alle loro famiglie.

Le Associazioni fortemente impegnate da anni, nella battaglia perché il Centro fosse

operativo, il M.I.D. Coordinamento Regionale Campania, MIA e Insieme per Avellino e

l’Irpinia, dopo aver riconosciuto pubblicamente l’impegno fattivo del Prefetto Riflesso e

della Commissaria Perrotta, sentono di dover doverosamente riconoscere, che questo

lungo e travagliato percorso è giunto ad una positiva conclusione grazie al notevole e

fruttuoso impegno dell’A.S.L. di Avellino e della Dottoressa Maria Concetta Conte, che ne

è la manager.

Pertanto è importante evidenziare da parte di Giovanni Esposito, Coordinatore Regionale

della Campania del Movimento Italiano Disabili, e delle Associazioni coinvolte, quali

saranno gli importanti contributi di cui l’A.S.L. di Avellino si farà carico: spese relative

all’allaccio ed alle spese delle utenze, spese relative tutto ciò che concerne la rete

informatica del centro, l’arredo della struttura, al fine di renderla accogliente e funzionale.

Ribadita anche la nostra grande soddisfazione per la firma avvenuta questa mattina della

convenzione per la futura gestione del Centro di Valle, le suddette Associazioni ricordano

l’ultimo incontro del Coordinatore Regionale del M.I.D. con la Dottoressa Conte, nel quale

confermava il concreto impegno dell’A.S.L. nell’ultimazione dei lavori per il Centro,

dimostrando tutte le sue grandi competenze e la sua sensibilità verso i tanti cittadini che

meritano attenzione e rispetto.