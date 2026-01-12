Raccordo autostradale di Avellino, modifiche temporanee alla viabilità

ANAS ha disposto, con Ordinanza n. 20/2026/NA, una serie di modifiche temporanee alla circolazione sul Raccordo Autostradale di Avellino (RA02) per consentire lavori di manutenzione e pulizia del piano viabile e delle opere autostradali.

Gli interventi interesseranno il tratto del RA02 al km 9+180, in direzione Salerno, e saranno effettuati esclusivamente in orario notturno, dalle ore 22:00 di martedì 13 gennaio 2026 alle ore 06:00 di giovedì 15 gennaio 2026, nella fascia compresa tra le 22:00 e le 06:00.

Durante i lavori è prevista la chiusura al traffico di tutte le corsie in direzione Salerno, con uscita obbligatoria sull’autostrada A30. I veicoli provenienti da Avellino e diretti a Salerno dovranno immettersi sull’A30 in direzione Caserta, uscire a Mercato San Severino, percorrere la viabilità locale e rientrare sull’A30 in direzione Salerno.

Sarà comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso. L’area interessata dai lavori sarà adeguatamente segnalata con apposita segnaletica di preavviso e deviazione.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica, a programmare per tempo gli spostamenti e a tenere conto di possibili rallentamenti nelle fasce orarie indicate.