Procura, Airoma saluta le associazioni cattoliche: sabato incontro a Palazzo Vescovile

AVELLINO- “Per giudicare occorre la luce, nessun uomo e’ luce assoluta”. Le parole del Beato Rosario Livatino sono al centro del saluto che sabato 17 gennaio alle ore 10 il Procuratore Airoma rivolgerà alle Associazioni Cattoliche della Diocesi di Avellino nel corso di un incontro a Palazzo Vescovile al termine del suo mandato alla guida dell’ufficio inquirente avellinese per assumere l’incarico di Procuratore della Repubblica di Napoli Nord. Al magistrato intanto arrivano le prime attestazione di stima per il lavoro svolto in Irpinia nei cinque anni di incarico. A partire dalle Acli. “Le Acli di Avellino ringraziano il Dott. Domenico Airoma per i 5 anni passati alla Procura di Avellino e per la sua partecipazione ad alcuni incontri promossi dalla Diocesi, dalle Associazioni e da altri soggetti. Facciamo al Dott. Airoma i migliori auguri per il suo nuovo incarico a Napoli Nord”.