Contrada, chiusa la Provinciale 88: la frana avanza e scatta lo stop totale

Chiusa la Strada Provinciale 88 a Contrada a causa dell’aggravarsi della frana in località Cretazzo. Il movimento franoso ha provocato uno sprofondamento di oltre due metri e mezzo del piano stradale, con una lesione che continua ad avanzare in direzione Contrada.

Fino a poche ore fa la strada era rimasta aperta, seppur parzialmente, con una sola corsia di marcia alternata in direzione Avellino e Contrada, regolata da impianto semaforico. Tuttavia il progressivo peggioramento della situazione ha reso inevitabile la chiusura totale dell’arteria, su indicazione dei tecnici della Provincia, per tutelare l’incolumità pubblica e privata.

Una decisione sofferta dall’amministrazione comunale, come ha spiegato in un video il sindaco Pasquale De Santis, che ha sottolineato l’impegno del Comune nel contenere il più possibile i disagi per cittadini, studenti e lavoratori. Al momento, la strada alternativa percorribile in sicurezza è quella che da Monteforte conduce in direzione Avellino, ritenuta la più idonea.

La chiusura della SP 88 avrà ripercussioni anche sul trasporto pubblico: nella giornata di domani i pullman della Sita non effettueranno corse da e per Contrada, causando notevoli disagi a studenti e pendolari.

«Domani alle ore 16 è previsto un ulteriore incontro in Prefettura per fare il punto della situazione e individuare soluzioni», ha concluso il primo cittadino.