Aggredisce con un’ascia un pregiudicato quaranteseienne: indagati feritore e vittima

AVELLINO- Aggressore e vittima denunciati per la stessa vicenda. E’ l’epilogo giudiziario degli accertamenti eseguiti dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino sulla violenta aggressione avvenuta lo scorso 21 marzo nel centro di Avellino, in Via Fratelli Bisogno. Il primo è stato denunciato per lesioni aggravate, la vittima, un quarantaseienne pregiudicato, invece per favoreggiamento. La vicenda è legata ai fatti avvenuti nella notte del 21 marzo nel centro cittadino. In Via Fratelli Bisogno era stata segnalata al centralino del 112 una rissa che coinvolgeva almeno una decina di persone. Al momento dell’intervento delle Volanti di Via Palatucci sul posto non c’era nessuno. Negli stessi minuti al Moscati era giunto con una profonda ferita da taglio al polso un quarantaseienne, noto pregiudicato del posto, che aveva rimediato una prognosi di dieci giorni e aveva rifiutato il ricovero. Le indagini eseguite dalla Squadra Mobile hanno condotto ad identificare quale presunto autore dell’ aggressione, che sarebbe avvenuta a colpi di ascia, un cinquantunenne. Quest’ ultimo e’ stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini preliminari, firmato dal sostituto procuratore Luigi Iglio, per lesioni aggravate. Per gli agenti della Squadra Mobile sarebbe lui l’ autore dell’ aggressione. Nei guai e’ però finita anche la vittima. Il quarantaseienne, che si sarebbe rifiutato di indicare l’autore del ferimento, asserendo prima che si era procurato il taglio da solo e successivamente che non era successo nulla, e’ stato denunciato dagli agenti della Squadra Mobile per favoreggiamento. Entrambi ora rischiano il processo.