Marzano, quaranta occhi elettronici contro il deposito incontrollato dei rifiuti

MARZANO DI NOLA- Quaranta occhi elettronici contro i furbetti del sacchetto e i reati ambientali. L’amministrazione guidata da Franco Addeo, che già da mesi sta registrando una vera e propria intensificazione dei fenomeni di deposito di rifiuti nelle aree di confine con gli altri comuni, in particolare lungo la strada che collega a Pago Vallo Lauro e quella che conduce a Carbonara e poi a Domicella, userà i fondi della videosorveglianza destinati dal Ministero dell’Interno per aumentare la vigilanza ambientale. Circa 40 telecamere che saranno installate sul territorio di Marzano di Nola e saranno anche collegate con le forze dell’ordine sul territorio. Una vera e propria task Force ambientale, quella che studia il sindaco Addeo, anche a causa di fenomeni di deposito di rifiuti che hanno un costo che incide economicamente e sugli stessi tempi della raccolta dei rifiuti nel comune del Vallo di Lauro.