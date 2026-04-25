Quindici, stop dalla Sottocommissione Elettorale alla lista dell’ex sindaco Rubinaccio

QUINDICI- Per la lista dell’ex sindaco di Quindici Eduardo Rubinaccio arriva lo stop da parte della Sottocommissione Elettorale Circondariale . La Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lauro, riunita nel pomeriggio a Lauro e presieduta dal Capo di Gabinetto della Prefettura di Avellino Elisabetta De Felice per verificare la regolarità della documentazione delle liste nei comuni di Quadrelle e Quindici ha escluso, deliberando per la non ammissione della lista dalla competizione elettorale del Comune di Quindici la compagine guidata dall’ex sindaco Eduardo Rubinaccio. Le motivazioni sono state già comunicate alla stessa parte. Sulle stesse non ci sono ancora elementi pubblici, molto probabile che si tratti di un orientamento del Viminale sulle amministrazioni che escono da una fase di commissariamento per condizionamento mafioso e sulla incandidabilita’. Ma nelle prossime ore saranno più chiari i motivi dello stop alla candidature e alla lista. Molto probabile che la decisione finisca davanti al Tar di Salerno, dove la lista non ammessa potrà proporre ricorso. In campo restano per ora solo la lista di Alessandro Siniscalchi e Carmine Scibelli.