Nello Pizza parte con Conte: “Avellino in agonia, le ridaremo speranza e dignità”

Campagna elettorale ufficialmente cominciata, liste presentate e, per Nello Pizza, subito il sostegno del primo big nazionale. Ad Avellino è arrivato infatti il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, sceso in campo per accompagnare l’avvio della corsa del candidato sindaco del fronte progressista.

“Noi vogliamo ridare dignità ad Avellino, è una città in agonia, è sotto gli occhi di tutti: le attività commerciali chiudono, i giovani vanno via”, ha dichiarato Pizza, che parla di una città da ripensare e rilanciare, puntando soprattutto su cultura e opportunità per le nuove generazioni. “Noi immaginiamo di trasformare Avellino e di ridarle speranza, lo possiamo fare attraverso la cultura e dando prospettive ai giovani”. Ma accanto al rilancio economico e sociale, il candidato del fronte progressista individua un’altra priorità: ricucire il tessuto civile e umano della comunità. “La cosa più importante è ridare serenità a una comunità lacerata da contrasti e contrapposizioni che con la politica non avevano nulla a che fare”, ha aggiunto.

Sollecitato poi sulla presenza, nelle liste che lo sostengono, di ex esponenti delle amministrazioni Festa e Nargi, Pizza ha preferito non approfondire nell’immediato, rinviando la questione ai prossimi giorni. “Ne parleremo nei prossimi giorni”, ha glissato.

Nel suo intervento, Pizza ha infine allargato lo sguardo al piano regionale e nazionale, rivendicando per Avellino un ruolo che, a suo giudizio, dovrà tornare centrale. “Saremo noi a riportare Avellino al centro dell’agenda regionale coltivando una naturale prossimità con la giunta guidata dal Presidente Fico, noi a ridisegnare il futuro di questa città”, ha affermato. E poi la chiusura, con un messaggio che prova a dare alla sfida amministrativa un valore politico più ampio: “Con l’auspicio che da Avellino possa partire la scalata del centrosinistra al governo della Nazione”.