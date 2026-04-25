Quindici, Scibelli in campo con “Avanti tutta”

QUINDICI- Fino a questo pomeriggio era considerato una sorta di outsider,un terzo incomodo nella sfida tra la lista dell’ex sindaco Eduardo Rubinaccio e quella dell’avvocato Alessandro Siniscalchi. Dopo la non ammissione di “Quindici nel cuore” e nel caso in cui un eventuale ricorso non dovesse riammettere la lista esclusa per ora dalla competizione, Scibelli resta l’unico competitor di “Rinascimento Quindicese”. Il maresciallo dell’Areonautica non ha voluto rinunciare a scendere in campo,anche con numeri ridotti. La sua compagine e’ composta da:

Candidato Sindaco: CARMINE SCIBELLI

Francesco Santaniello

Renato Scibelli

Domenico Esposito

Maria Santaniello

Guerino Scafuro

Emma Ferraro

Maria Elisa Scibelli

Nicola Cinefra