Quindici, Siniscalchi vince e rende “omaggio” alla Madonna delle Grazie

QUINDICI- Alessandro Siniscalchi e’ il nuovo sindaco di Quindici con più dell’ottanta per cento dei consensi. Un distacco nettissimo quello con la lista guidata dal luogotenente dell’Aeronautica Carmine Scibelli. Uno scarto di 787 voti tra le due liste in campo. Una sfida che già era apparsa piuttosto decisa, quella di fatto chiusa con l’ esclusione della lista dell’ ex sindaco Eduardo Rubinaccio per incandidabilita’. Al neo sindaco di Quindici e alla sua squadra toccherà ora ripartire dopo due anni di commissariamento del Comune. In consiglio comunale entrano per la lista di Rinascimento Quindicese otto dei nove candidati, resta fuori solo Massimo La Monaca. Per la compagine di Carmine Scibelli invece, insieme al candidato sindaco siederanno in consiglio comunale Francesco Santaniello, che ha conquistato 74 preferenze e Renato Scibelli con 41 preferenze. Festa in Piazza San Sebastiano per i supporters della compagine che ha vinto le amministrative. Il corteo ha raggiunto solo la Piazza principale di Quindici, dove il neo primo cittadino, aderendo all’appello lanciato dal parroco Don Vito Cucca sulla sua pagina social, ha voluto rendere omaggio alla Madonna delle Grazie. A fare il pieno di preferenze, 391 voti, il giovane imprenditore Giammichele Palmese. Per lui un record di consensi senza precedenti nella recente storia amministrativa del comune del Vallo di Lauro. Ora per la nuova amministrazione comunale la sfida più difficile, quella di governare il comune del Vallo di Lauro, partendo dalle attività avviate dalla Commissione Straordinaria guidata dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano, che ha completato il suo lavoro nel Comune di Quindici

Avanti Tutta. 232

Candidato sindaco Carmine Scibelli

Francesco Santaniello. 74

Renato Scibelli. 41

Domenico Esposito. 15

Maria Santaniello. 16

Guerino Scafuro. 31

Emma Ferraro. 6

Maria Elisa Scibelli. 20

Nicola Cinefra. 6

Rinascimento Quindicese 1019

Candidato sindaco Alessandro Siniscalchi

Esterina Ferrentino 81

Massimo Grasso. 45

Massimo La Monaca 12

Angelo Giovanni Mazzocca 75

Giammichele Palmese 391

Giuseppe Santaniello 72

Michele Santaniello 165

Antonio Vivenzio 162