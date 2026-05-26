Pizza vince, fine del civismo? Dipende da noi, se faremo quello che abbiamo promesso il civismo sarà archiviato

AVELLINO- “Un bellissimo risultato, speriamo di essere all’altezza di questo compito che ci attende”. Sono state le prime parole di Nello Pizza, il neo sindaco di Avellino, che ha già dato dimostrazione della sobrietà e serietà e di uno stile diverso anche nei festeggiamenti. Un corteo che e’ partito dalla sede del Partito Democratico di Via Tagliamento, dove Nello Pizza, dopo aver atteso i risultati per tutto il pomeriggio, quando erano da poco passate le 21:30 e il dato della vittoria al primo turno era cristallizzato, e’ giunto per abbracciare sostenitori e candidati, per raggiungere Piazza Liberta’, dove ad attenderlo c’erano i rappresentanti di Casa Riformista e del Movimento Cinque Stelle e il presidente della Provincia Rizieri Rino Buonopane. Rispondendo alla domanda sulla fine del civismo e la vittoria della politica Nello Pizza ha detto chiaramente: dipende da noi, se noi saremo bravi a fare quello che abbiamo promesso e faremo per questa città, abbiamo archiviato tutto”.