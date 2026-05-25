Ariano Irpino, le prime dichiarazioni del sindaco Ferrante: “Saremo presenti sul territorio”

“È stata una campagna elettorale bella ed esaltante”. Con queste parole il neo‑eletto sindaco di Ariano Irpino, Mario Ferrante, ha commentato il risultato conseguito, ringraziando quanti lo hanno sostenuto in queste settimane intense di confronto e ascolto.

Ferrante ha sottolineato come la sua candidatura sia nata “dal basso”, spinta dall’incoraggiamento dei cittadini e confermata poi dal voto: un segnale che, dalle sue prime dichiarazioni, sembra introdurre un mandato chiaro a lavorare con concretezza e tempestività.

Il nuovo sindaco ha assicurato che la squadra amministrativa si metterà subito al lavoro per affrontare le criticità emerse durante la campagna elettorale: “Cercheremo di dare risposte in tempi rapidi e di essere presenti sul territorio. Con la fiducia che ci è stata accordata lavoreremo per questa città”, ha dichiarato. Un messaggio che apre ufficialmente la nuova fase amministrativa nel comune del Tricolle.