Quindici, Scibelli rilancia: non arretriamo di un passo, lavoriamo per i nostri giovani

QUINDICI – “A testa alta verso il futuro. Con la nostra proposta daremo a Quindici un’occasione concreta di riscatto” Nel giorno del suo cinquantaduesimo compleanno, il luogotenente dell’Areonautica Carmine Scibelli ha voluto rivolgere un messaggio sentito e diretto ai cittadini di Quindici, Bosagro e Beato. A poco più di due settimane dall’annuncio della proposta di una lista civica per le prossime elezioni amministrative del Comune del Vallo di Lauro, l’entusiasmo raccolto intorno al progetto politico si fa sempre più concreto. «Desidero ringraziare di cuore – ha dichiarato Scibelli – i tanti cittadini che in queste settimane hanno manifestato il loro incoraggiamento, la loro fiducia e la loro stima, sia in pubblico che in privato. Le nuove generazioni meritano una vera opportunità e noi siamo qui per costruirla. Non arretreremo di un passo e non ci volteremo indietro”.