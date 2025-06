Cervinara in lutto per Guido, agente della Penitenziaria morto in un incidente

CERVINARA – Valle Caudina in lutto per Guido Giovanni Marro, classe 1994, vittima di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, a Savigliano, in Piemonte. Il trentunenne viaggiava in sella alla sua moto in via Alba, quando si è scontrato con un’auto. Vani i tentativi di soccorso dei sanitari, giunti sul posto anche con l’elicottero. Guido, agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Saluzzo, Marro era originario di Cervinara. La comunità irpina da ore sui social sta testimoniando il dolore per la scomparsa di un altro suo giovane figlio.