Incidenti inventati e referti falsi, la Procura: 58 a giudizio, ci sono anche tre medici

AVELLINO- Cinquantotto indagati a vario titolo per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, falso in atto pubblico aggravato e Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona(la cosiddetta truffa assicurativa prevista dal 642 cp), tre sono medici che hanno rilasciato in totale diciotto falsi referti medici, perche’ gli incidenti erano secondo quanto ricostruito dalle indagini, totalmente inventati, per cui anche le lesioni, un avvocato del foro di Avellino. Otto le Compagnie assicurative truffate. Sono i numeri del filone bis sulla maxi inchiesta relativa ai sinistri falsi per cui i presunti vertici sono gia’ a processo davanti al Tribunale collegiale di Avellino. La Procura di Avellino ha chiesto il processo, quello fissato dal Gup del Tribunale di Avellino Lucio Galeota per il prossimo 5 novembre. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Avellino. E’ in corso di notifica un avviso di fissazione dell’udienza preliminare sulla base della richiesta di rinvio a giudizio firmata dal magistrato che ha coordinato le indagini, il sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Luigi Iglio, nei confronti di 54 soggetti che avrebbero usufruito dei falsi certificati per ottenere l’indennizzo dalla compagnie assicurative per incidenti in realta’ mai avvenuti. Tra gli indagati ci sono anche tre medici, che gia’ erano finiti nel mirino della Procura e dei Carabinieri nella prima tranche di indagini, che aveva portato anche ad una misura cautelare. Settantasette i capi di imputazione, che hanno ricostruito tutti i sinistri presuntamente falsi. In totale si tratta di 74 falsi incidenti gia’ contestati dopo la misura cautelare eseguita nel giugno del 2022. Una maxi inchiesta quella dei Carabinieri di Avellino per cui ora si attende l’ eventuale processo bis. Aerre