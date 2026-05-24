Quindici, la Polizia arresta pluripregiudicato condannato a 12 anni di reclusione

Nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria, condotta a Quindici dai poliziotti del Commissariato di P.S di Lauro, è stato tratto in arresto un pluripregiudicato condannato a 12 anni di reclusione per gravi reati contro la persona. Alla condanna, emessa dal Tribunale ordinario di Nola, consegue l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Al termine degli adempimenti di rito l’arrestato è stato associato presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.
Redazione Irpinia
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