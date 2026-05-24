Quindici, affluenza al voto del 13%: Siniscalchi ha già votato, clima di fair play

QUINDICI- Nel comune del Vallo di Lauro alle dodici ha votato gia’ il tredici per cento degli elettori. Al seggio, alla sezione 1, jntorno alle dodici, ha votato anche il candidato sindaco di “Rinascimento Quindicese”, l’avvocato Alessandro Siniscalchi. In mattinata a visitare i tre seggi di Piazza San Sebastiano e’ arrivato per salutare i militari della Stazione di Quindici anche il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Angelo Zito. Il paese del Vallo di Lauro vuole mettersi alle spalle diciotto mesi di commissariamento, quello scattato nel marzo del 2024. Il clima tra le due squadre in campo è stato per tutta la campagna elettorale all’insegna del fair play. Domani si saprà chi tra Carmine Scibelli, luogotenente dell’Aeronautica e candidato sindaco di Avanti Tutta o Alessandro Siniscalchi, candidato sindaco di Rinascimento Quindicese.