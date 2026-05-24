Elezioni: Pizza e Nargi al voto, Festa atteso ai seggi per le 19

“Ogni volta che entro in una cabina elettorale mi emoziono – ha scritto la candidata sindaca alle elezioni comunali di Avellino Laura Nargi sui social dopo aver votato presso la sede della scuola “Leonardo Da Vinci” – Perché dietro un gesto semplice, una matita e una scheda, c’è qualcosa di enorme. C’è la libertà di scegliere. C’è la forza della partecipazione. C’è il valore della democrazia. Il voto è un diritto prezioso, conquistato nel tempo. Ma è anche un dovere verso la nostra comunità, e verso il futuro che vogliamo costruire insieme. Oggi ho votato. L’ho fatto con la stessa emozione della prima volta. Pensando alla città che ho amministrato e alla città che vorrei tornare ad amministrare. Pensando ai miei nipoti, agli avellinesi che mi fermano per strada, ai giovani che ogni giorno scelgono se restare o partire. Il mio invito a tutti voi è semplice: andate a votare. Per voi stessi. Per chi amate. Per Avellino. La democrazia vive nella partecipazione di tutti. Nessun voto è uno spreco. Nessun voto è un dettaglio. Ogni voto è una città che sceglie di restare in piedi”.

Anche il candidato del “campo largo”, Nello Pizza, si è recato al seggio dell’Istituto “Regina Margherita”. L’ultimo candidato, Gianluca Festa, è atteso per le ore 19.