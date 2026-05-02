Quindici, Palmese: “Basta palcoscenici sui social, non si decide sul passato ma sul futuro”

QUINDICI- “Il 24 e 25 maggio non votiamo per decidere chi ha ragione sul passato. Votiamo per scegliere chi si prende la responsabilità del futuro”. Giammichele Palmese, giovane imprenditore candidato nella lista “Rinascimento Quindicese” ha deciso di prenderla con la compagine guidata dall’avvocato Alessandro Siniscalchi e spiega di voler lanciare questo appello alla luce di un fatto specifico, legato ai social: “in questi giorni ho letto di tutto. E alla fine l’ho capito: Facebook è diventato il posto dove ognuno sfoga rabbie e rancori repressi per anni. Ci sta. Dopo quello che ha passato Quindici, è anche umano. Ma una campagna elettorale non può ridursi a questo”. E per questo ha voluto scrivere rivolgendosi a tutti: “Invece di fare polemiche o prenderci ognuno il palcoscenico, Quindici ha bisogno di unione. Ha bisogno di visioni per poter uscire dal degrado che ci sta soffocando. Non mi interessa fare processi al passato. Mi interessa una cosa sola: unire Quindici per ricostruirlo. Insieme.Io ci sono, con questa visione. A tutti i candidati e a tutti i quindicesi va il mio in bocca al lupo: che sia una campagna elettorale all’insegna dell’unione e di una visione comune. Perché Quindici viene prima di tutto.Quindici non è solo la divisone di ieri. Quindici è il coraggio di chi resta, di chi lavora, di chi crede che questo paese possa rialzarsi. E rialzarsi lo deve fare unito, senza lasciare indietro nessuno”.