Comunali, Bellizzi: Avellino ha bisogno di un nuovo inizio, ora cambiamo tutto

AVELLINO- “La città ha bisogno di un nuovo inizio, bisogna cambiare tutto”. E’ quello che Antonio Bellizzi, consigliere comunale uscente e candidato nella lista di Avellino Città Pubblica, ha ribadito questa mattina nel corso dell’inaugurazione del Comitato e della presentazione dei candidati alle amministrative a sostegno di Nello Pizza. Partendo proprio dall’esperienza nel civico consesso chiuso con la fine anticipata della consiliatura di Laura Nargi sindaco.

“Abbiamo dovuto assistere a delle situazioni che poco avevano a che fare con la politica, che poco avevano a che fare con l’interesse della città, con l’interesse dei cittadini. L’augurio e’ che possa cambiare tutto. A partire dalla campagna elettorale. Che possa essere una campagna elettorale di fatta di proposte, fatta di un nuovo inizio per tutta quanta la città. L’augurio e’ che possa essere davvero un un anno di rinascita per per la città e per tutti i cittadini”. Rispetto al pronostico che la coalizione progressista possa vincere anche al primo turno, mostra cautela: “Credo che sia inutile fare pronostici in questo momento.

Credo che la la cosa fondamentale è fare una campagna elettorale con con tanta serenità. E’ fondamentale proporre e far vedere quali sono i propri programmi, mostrare che c’è la possibilità di avere un Avellino diversa e avere un sindaco che non è padre padrone, soprattutto di avere un un sindaco che davvero vuole il bene e guidi la città ad un vero cambiamento, insieme a tutti i candidati, insieme a tutti quanti gli avellinesi che lo supportano insieme a tutte quante quelle persone che hanno perso fiducia nella politica. Ecco, c’è bisogno di iniziare tutto daccapo e di voltare pagina per per la nostra città”.