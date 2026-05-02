A Monteforte al via il Maggio degli Eventi con Buonopane e Maraio

Domani mattina, domenica 3 maggio, alle 11.30, nella suggestiva location di San Martino, ai piedi del castello longobardo, luogo simbolo della storia e della stratificazione culturale di Monteforte Irpino, prenderà il via il progetto: “Monteforte Irpino: storia, terra e comunità”. A portare i saluti istituzionali alla comunità, oltre al sindaco Fabio Siricio e a Katia Renzulli, consigliere comunale con delega al Turismo e all’Agricoltura e consigliere provinciale di Avellino, promotrice dell’evento, anche Rizieri Buonopane, Presidente dell’amministrazione provinciale, ed Enzo Maraio, assessore regionale al Turismo.

L’apertura sarà affidata a un evento di forte richiamo: il “We Irpinia” del Vinitaly, con degustazioni delle migliori cantine irpine e prodotti tipici del territorio. A rendere ancora più ricca l’esperienza, musica dal vivo, spettacoli teatrali, show cooking, rievocazioni in abiti medievali e visite guidate alle chiese di San Martino e Maria SS del Carmelo.

L’iniziativa, promossa da Katia Renzulli, nasce in occasione del Maggio dei Monumenti e del Maggio dei Libri, ma si propone come qualcosa di più ampio: un percorso identitario e strategico che mette al centro il territorio come spazio vivo di relazione, crescita e consapevolezza collettiva.

Per tutto il mese, Monteforte sarà accompagnata da un calendario diffuso di appuntamenti: passeggiate lungo i sentieri naturalistici, incontri culturali, momenti di confronto intergenerazionale. Tra questi, il ciclo culturale “Monteforte ieri, oggi e domani”, che si configura come uno spazio di dialogo tra memoria storica e nuove visioni, coinvolgendo scrittori, studiosi ed eccellenze locali, giovani e adulti, in un confronto fertile e necessario.

Tra le altre iniziative, ne citiamo solo alcune per il momento. Il 9 maggio, in Piazza Umberto, “Quartieri in fiore”. Con gli stand dei fiorai prende avvio il concorso “Quartieri in fiore”, un’iniziativa che coinvolge cittadini, scuole e associazioni in un percorso di cura e bellezza condivisa degli spazi urbani che culminerà il 31 maggio con le premiazioni e un evento conclusivo arricchito da laboratori di ceramica ed esposizioni floreali curate dall’associazione Fenestrelle. Il 17 maggio Natura e comunità: verso Monte Carafone. Una passeggiata lungo i sentieri che conducono al monte Carafone diventa occasione di scoperta del patrimonio naturalistico locale.